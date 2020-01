Eine Liste weihnachtlicher Katastrophen kursiert eigentlich in jeder Familie. Da stellt auch die Familie des fünfjährigen Max keine Ausnahme dar, von deren Fest Rosi Hagenreiner in einer ihrer 25 Geschichten aus dem Buch "Max, zefix!" erzählt. Darin feiert der Titelheld weit im Süden Bayerns, in dem Dörfchen Stephanskirchen, mit seinen Großeltern und seiner Schwester Weihnachten. Erst landet er bei dem Versuch, dem geschmückten Christbaum die Spitze aufzusetzen, im Baum - und fällt dann mitsamt der Pracht um. Dabei gehen nicht nur die Glaskugeln, sondern auch sein Fuß zu Bruch, wie der Doktor später im Krankenhaus feststellt. Trotzdem ist er an diesem Abend der Glücklichste im Dorf, bekommt er doch den sehnlichst erwünschten Hund geschenkt. Dass dieser "Wuzi" den Baum ein zweites Mal zu Fall bringt, kann seine Freude nicht trüben.

Rosi Hagenreiner schildert in ihren "Lausbubengeschichten von heute" - so der Untertitel - Episoden aus einem Kinderleben auf dem bayerischen Land, die in ihrer amüsanten Zuspitzung an die Abenteuer von Astrid Lindgrens "Michel aus Lönneberga" erinnern. Auch der blitzgescheite Max strotzt nur so vor Einfällen, die für seine Umgebung häufig missliche Konsequenzen haben. Mit seinem neuen Fahrrad rollt er den Nachbarn um; den Staubsauger verankert er versehentlich so am Kofferraum, dass die Oma ihn wie einen Anhänger durch das ganze Dorf schleift und zu guter Letzt noch im Fundbüro abgibt. Und in König Ludwigs Schlafzimmer vergisst er seine Turnschuhe. Warum müssen immer nur ihm diese blöden Sachen passieren, fragt sich der Bursche bei den oft zu hörenden Stoßseufzern "Max, zefix!". Ganz klar: Sein Schutzengel müsse "ein Schlamper sein, der nichts auf die Reihe bekommt". Doch auswechseln kann er ihn leider nicht, wie er vom Pfarrer erfährt.

Viele der Figuren hätten reale Vorbilder, verriet die ehemalige Realschullehrerin Rosi Hagenreiner bei einer Lesung aus ihrem Debüt. Die Idee zu dem Buch wäre ihr vielleicht nie gekommen, wenn nicht der fünfjährige Sohn ihrer Nichte mit dem Auto seiner Eltern in den Keller gefahren wäre. Einen Graupapagei Pippo, der täuschend echt Hundebellen, Niesanfälle und Beschimpfungen nachahmen kann, besaß sie früher übrigens selbst. Doch das ist eine Geschichte für den zweiten Max-Band, der bereits geplant ist.

Rosi Hagenreiner, Max, zefix!, mit Illustrationen von Daniela Grabner, 160 Seiten, Volk Verlag