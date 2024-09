„Die kleinen Holzdiebe und das Geheimnis des Juggernaut“ will Kinder ab zehn Jahren an den Marxismus heranführen. Kann das gutgehen?

Von Thore Rausch

Beklagt sich Ihr Kind in letzter Zeit über die Entfremdung der Produktionsmittel vom Arbeiter? Sagt die Kleine bei der wöchentlichen Taschengeld-Diskussion so was wie: „Mama, die Zirkulation des Geldes als Kapital ist reiner Selbstzweck“? Falls ja, vielleicht mal das Kinderzimmer nach folgendem Buch durchsuchen: „Die kleinen Holzdiebe und das Geheimnis des Juggernaut“. Mit ihrem Kinderbuchdebüt wollen Wolfgang M. Schmitt und Ole Nymoen den Nachwuchs ab zehn Jahren sanft an den Marxismus heranführen. Na dann!