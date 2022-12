Von Boris Herrmann

Soll mal keiner sagen, der Deutsche Bundestag kümmere sich nicht um familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Da ist schon manches vorangegangen, zumindest in eigener Sache. In Sitzungswochen bleibt die hauseigene Kindertagesstätte eine halbe Stunde länger offen als sonst, also bis 18.30 Uhr. Und im Reichstagsgebäude, ganz in der Nähe des Plenarsaals, hat die Bundestagsverwaltung ein "Spiel-, Still- und Wickelzimmer" eingerichtet, in dem, wie diese Verwaltung mitteilt, Kinder betreut werden "können". Kleiner Haken: "Die Betreuung der Kinder dort organisieren die Abgeordneten selbst."

Alles in allem geht es den jungen Eltern im Parlament also auch nicht besser oder schlechter als ihren Artgenossen ohne Bundestagsmandat. Solange alle Schräubchen sauber ineinandergreifen, das Kind keine neuartigen Virusvarianten einschleppt, der Babysitter nicht absagt und keine Zoom-Meetings nach 18.30 Uhr angesetzt werden, stehen die Chancen halbwegs gut, den Tag zu überstehen.

Aber blenden wir doch mal hinein in die gesellschaftspolitischen Realitäten des Jahres 2022. Es läuft die 73. Sitzung der 20. Wahlperiode, und zwar schon seit über 14 Stunden, als Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz (SPD) mit den Worten "Hiermit melde ich mich zur Nachtschicht" die Sitzungsleitung übernimmt. Es war noch nie mehr als ein Gerücht, dass der Bundestag aus lauter Faulpelzen besteht, die ihre blauen Sitze allenfalls sporadisch einnehmen, und doch hält es sich draußen im Land etwa so hartnäckig wie der Aberglaube, Deutschland sei eine Turniermannschaft. Und noch ein anderes gängiges Fehlurteil wird an diesem Donnerstagabend von der Wirklichkeit widerlegt: dass nämlich "unsere" Politiker keinen Humor hätten.

Özoğuz ruft den Tagesordnungspunkt 27 auf, es soll jetzt um die "Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige" gehen. Um 23.32 Uhr.

Andere Eltern arbeiten um diese Zeit wenigstens noch die allerwichtigsten Mails ab

Leidgeprüfte Eltern wissen, dass es bezüglich der Work-Life-Balance noch deutlich schlechtere Zeiten gibt, um über die Work-Life-Balance im Land zu verhandeln. Zwischen 7 und 8 Uhr in der Früh etwa, wenn die Frühstückbrote geschmiert werden müssen oder auch zwischen 7 und 8 am Abend, der Kernzeit der Zähneputzkämpfe. Um 23.32 Uhr dagegen sind die frühkindlichen Einschlafwiderstände ja dann doch meistens gebrochen. Und damit beginnt für viele Mütter und Väter erst der produktivere Teil des Arbeitstages. Die Grünen-Abgeordnete Nina Stahr greift diesen Gedanken kurz nach halb zwölf im Plenarsaal auf, als sie sagt, es sei auch folgerichtig, um diese Zeit zu diesem Thema zu diskutieren, "weil ich weiß, dass da draußen jede Menge Eltern noch am Schreibtisch sitzen, um wenigstens die allerwichtigsten Mails noch abzuarbeiten."

In den Augen von Stahrs Parteifreund Anton Hofreiter überwiegt dagegen eine "gewisse Satirequalität". Hofreiter gehört zu den Pionieren der selbstorganisierten Kinderbetreuung im Bundestag. Auch in der zurückliegenden Sitzungswoche war er wieder mit Tiger-Rucksack und Kinderwagen im Reichstagsgebäude unterwegs. Er steuert damit routiniert Fraktionssitzungen und Landesgruppentreffen an, aber an der Schwelle zum Plenarsaal ist Schluss. Parlamentsdebatten sind Präsenzveranstaltungen mit einer harten Türpolitik. Gemäß § 3 Abs. 1 der Hausordnung müssen Abgeordnetenkinder grundsätzlich draußen bleiben, weil sie ja keine gewählten Volksvertreter sind. Das gilt für einen schlafenden Hofreiter-Sohn genauso wie für den Säugling von Katrin Staffler im Tragetuch.

Die CSU-Abgeordnete Staffler aus Fürstenfeldbruck interessiert sich sehr für die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf, aber es war mit ihrem Privatleben leider nicht vereinbar, in der Nacht zu Freitag ins Plenum zu kommen. "Durch diese Zeit ist sichergestellt, dass Betroffene nicht teilnehmen können", sagt sie am Telefon. Und das zeige doch, wie viel Nachholbedarf Deutschland in der Familienpolitik habe. Wenn sie das jetzt schon in der CSU einsehen, einer Partei, die jahrzehntelang das stringente Familienkonzept vertrat, der Papa macht seinen Traumjob und die Mama gerne den Rest, dann muss es wohl stimmen.

Die Berufspolitik ist ein hartes Geschäft, wer hier vorankommen will, muss nicht nur bereit sein, die Kinder zu vernachlässigen, sondern auch den eigenen Körper auszubeuten. Nachdem Ende 2019 im Plenarsaal zwei Abgeordnete mit Schwächeanfällen umgekippt waren, hatten sich die Fraktionen eigentlich darauf verständigt, auf derartige Nachtsitzungen zu verzichten. Aber es gibt eben so viel zu tun im Krisenjahr 2022, dass vor allem die Donnerstagsdebatten längst wieder über alle guten Vorsätze hinwegwuchern.

Applaus gibt es für nicht gehaltene Reden - wieder ein paar Minuten gespart

Die Tagesordnung entsteht in der Runde der Parlamentarischen Geschäftsführer nach den Prinzipien des Parteienproporzes und des Teppichhändlerwesens. Wenn die einen meinen, es müsste dringend noch über das Tierarzneimittelgesetz beratschlagt werden, während andere die Novellierung des Regionalisierungsgesetzes für unverzichtbar halten, dann können die Belange der arbeitenden Eltern schon mal ein wenig nach hinten rutschen. Hofreiter sagt, diese Gedankenlosigkeit habe dem Thema immerhin etwas Aufmerksamkeit verschafft, "insofern muss man fast dankbar sein".

Tatsächlich sind die blauen Sitze gut belegt an diesem Abend. Das liegt aber eher an einer namentlichen Abstimmung zum Braunkohleausstieg, die auch jetzt noch eine gewisse Präsenzpflicht erfordert, und weniger an der Debattenqualität von Nachtordnungspunkt 27. Die Rednerinnen von Union, SPD und FDP geben ihre Beiträge zu Protokoll. Dort kann man nachlesen, was sie zu einer andern Uhrzeit vielleicht gesagt hätten, aber kurz vor Mitternacht nicht mehr sagen wollten. Im Saal erhalten diese nicht gehaltenen Reden dennoch den größten Applaus. Wieder ein paar Minuten eingespart, so macht man sich Freunde im Bundestag.

Zwei Kurzreden kommen dann aber doch noch zur Aufführung. Gökay Akbulut von den Linken fordert 28 Tage Elternschutz nach der Geburt für den zweiten Elternteil. Und einer von ganz rechts außen trägt eine dreiminütige Tirade vor, von der vor allem die Wörter "Bierwampe" und "Plastikbrüste" nachhallen.

Um 23.46 Uhr verkündet Sitzungsleiterin Özoğuz mit schwer überhörbarem Spott: "Ich schließe diese sehr interessante Aussprache." Wie sich Berufliches und Privates mit politischer Hilfe besser vereinbaren lassen? So schon mal nicht.