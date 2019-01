13. Januar 2019, 18:38 Uhr Kinder- und Jugendtheater Arbeit am Ich

Sei du selbst! Aber was heißt das eigentlich? Das fragen sich die Jugendlichen in "Bodybild".

Ehrlich, mutig, herzzerreißend: 15 Jugendliche stellen sich in "Bodybild!" in der Schauburg den eigenen Unsicherheiten

Von Sabine Leucht

Das gab es noch nie: eine Produktion mit Schauspiel-Laien, die fest ins Repertoire der Schauburg übernommen wird. Für "Bodybild!" haben 15 Jugendliche mit der Autorin Julia Haenni und dem Regisseur Daniel Pfluger ein halbes Jahr lang über Fragen zur Selbstbildgenerierung in Zeiten von Schönheitswahn und Body Positivity gebrütet, sind Erwartungshorizonte abgeschritten, in eigene Erfahrungswelten hinabgestiegen und haben gelernt, wie man bühnenwirksam rüberkommt. Diese immense Arbeit hat sich gelohnt. Haenni hat aus persönlichen Geschichten ein Theaterstück geschrieben, Pfluger gemeinsam mit Bühnenbildner Flurin Borg Madsen einer beeindruckenden Truppe von Nicht-mehr-Kids einen szenischen Rahmen gebaut, der kleine Unsicherheiten verkraftet. Auch wenn die 15 wirklich tough sind - und zwar besonders dann, wenn sie Schwächen und Bedürftigkeiten erkennen lassen.

Anfangs konstruieren sie, in roten Trainingsanzügen gemeinsam turnend, witzige Idealbilder vom Traumpartner, die bis zur Größe der Narben auf dem Rücken, die am besten von einem Surfunfall stammen, und der Art, wie Fesseln in Füße übergehen, alles reglementieren. Aus diesem Irrwitz steigt einer nach dem anderen aus, weil er "vielleicht schwul" ist, aus Solidarität, Hunger oder Protest gegen die Wirklichkeitsferne des Ganzen. Stattdessen wird über die Geißel Menstruation gesprochen, über Penisprobleme oder Panikanfälle bei jedem Nüsschen. Schließlich will man man selbst sein, was immer das ist, und natürlich speziell - und dennoch "der Norm wenigstens aus der Ferne zuwinken" können.

Es wird chorisch skandiert, munter gestritten und herzzerreißend gebeichtet, was man nie wieder erleben will. Ein Klohäuschen raucht, ein Tannenbaum tanzt, ein Mädchen singt Ed Sheerans "I'm in love with your body". Und es wird nur am Ende, das die Rahmengeschichte mit dem Eichhörnchen etwas überstrapaziert, ein bisschen kitschig. Was es damit auf sich hat, erfährt, wer selbst hingeht.

"Bodybild!", für alle ab 14, Mo., 14. Januar, 11.30 und 19 Uhr, Schauburg