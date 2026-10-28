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BuchDiese Frau gibt es nur einmal

Lesezeit: 3 Min.

Hart arbeitend, aber dennoch liebevoll und harmoniesuchend – so sieht sich Kim Kardashian vorwiegend selbst.
Hart arbeitend, aber dennoch liebevoll und harmoniesuchend – so sieht sich Kim Kardashian vorwiegend selbst.
Mario Anzuoni/Reuters

Seit mehr als 20 Jahren lebt Kim Kardashian in der Öffentlichkeit, jetzt erscheint ihre Biografie „Kim“. Kann man noch Neues über sie erzählen?

Von Marie Gundlach

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Es ist nicht so, als hätte es bisher an Einblicken in Kim Kardashians Privatleben gemangelt. Kim Kardashian war immer irgendwie da. Niemand konnte ihr entkommen. Aktuell zählt sie auf Instagram fast 350 Millionen Follower, ihr Nettovermögen wird auf 1,9 Milliarden US-Dollar geschätzt. It‑Girl, Geschäftsfrau, Mode-Ikone, Medienmogulin, Aktivistin, Tochter, Mutter, Ehefrau – ist sie alles. Mögen muss man sie deshalb nicht. Kann „Kim“, eine Biografie des Vogue-Journalisten Jonathan van Meter, daran etwas ändern?

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