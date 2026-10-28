Seit mehr als 20 Jahren lebt Kim Kardashian in der Öffentlichkeit, jetzt erscheint ihre Biografie „Kim“. Kann man noch Neues über sie erzählen?

Es ist nicht so, als hätte es bisher an Einblicken in Kim Kardashians Privatleben gemangelt. Kim Kardashian war immer irgendwie da. Niemand konnte ihr entkommen. Aktuell zählt sie auf Instagram fast 350 Millionen Follower, ihr Nettovermögen wird auf 1,9 Milliarden US-Dollar geschätzt. It‑Girl, Geschäftsfrau, Mode-Ikone, Medienmogulin, Aktivistin, Tochter, Mutter, Ehefrau – ist sie alles. Mögen muss man sie deshalb nicht. Kann „Kim“, eine Biografie des Vogue-Journalisten Jonathan van Meter, daran etwas ändern?