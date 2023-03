Von Carlotta Wald

Klingentanz, Schurkensprüche, Rachegelüste - damit hat der wahre Thriller nichts zu tun. Es ist der Alltag, der einen nicht aus der Klemmzange lässt. Der Kiefer knirscht, weil man sich selbst nicht entfliehen kann. Der Magen brodelt, weil ein kritischer Termin naht. Die Schultern verkrampfen aus Angst vor alltäglichem Kontrollverlust. Und wieder einmal ist es der südkoreanische Film, der sich traut, diese Banalität ernst zu nehmen und in einem actionreichen Krimi-Drama auf die Leinwand zu bringen.

Regisseur Byun Sung-hyun erzählt in seiner Netflix-Produktion "Kill Boksoon" von der Berufskillerin Gil Boksoon. Sie ist die edelste Klinge der elitären Mordagentur MK Ent. Sie weiß sich gegen jeden Gegner zu verteidigen. Ihre Kampfkunst scheint von historischer Präzision, ihre Nüchternheit und Kontrolle beim Töten von Seltenheit zu sein. Selbstsicher schreitet sie durch das marmorierte Büro ihres Chefs, lässig bietet sie Konkurrenten die Stirn. Ihr Prestige ist einmalig. Ihr innerster Kampf hingegen nicht: Boksoon ist eine alleinerziehende Mutter.

Ehre, Rache, Stolz - die sozialen Codes und Strategien ihres Gewerbes greifen im Umgang mit ihrer pubertären Tochter nicht. Bookson schwankt zwischen Mutterliebe und Killerdasein, unendlicher Zuneigung und emotionaler Kälte, dem selbsterzeugten Druck, ihrem Kind eine heile Welt bieten zu wollen und sich gleichzeitig beruflich zu verwirklichen.

Die Hauptfigur ist eben weiblich - na und?

Byun Sung-hyun erzählt diese Verkettung an Widersprüchen mühelos und menschlich, spannungsgeladen und stilvoll. Er weigert sich, die Rolle der Frau zu exotisieren. Gil Bookson, sehenswert gespielt von Jeon Do-yeon, ist attraktiv, verkommt aber nicht zur Femme Fatale. Erotik, Eleganz und Dekadenz stehen ihr einfach gut, aber dafür bedarf es keiner übertriebenen Kultivierung ihres Geschlechts.

Und auch dass sie an der Pubertät ihrer Tochter manchmal zu verzweifeln droht, wird ihr nicht als mütterliches Wesensmerkmal zugeschrieben. Vielmehr scheint es, als hätte Regisseur und Drehbuchautor Byun Sung-hyun einen Würfel ums Geschlecht geworfen. Nun ist die Hauptfigur eben weiblich, na und? Alleinerziehend zu sein, suggieriert der Film subtil, ist kein Genderspezifikum, es ist schlicht eine Lebensrealität, die auch im Profikiller-Milieu vorkommen kann. Dem alltäglichen Thriller entkommt niemand.

Unaufgeregt streift Byun Sung-hyun damit die Zwangsjacke ab, aus der sich Hollywood dieser Tage nicht befreien kann. Entweder bemüht man sich dort zwar sehenswert, aber doch angestrengt darum, allen identitätspolitischen Forderungen nachzukommen und Transgender-Charaktere, Powerfrauen und moderne Angststörungen achtsam einzuweben, etwa in Serien wie "Sex Education" und "Euphoria". Oder das Macho-Narrativ wird Frauen einfach übergestülpt, in flachen Nachahmungen wie "Ocean's Eight". Byun Sung-hyun dagegen bildet die Gegenwart schlicht ab. Und die ist, als Killerin mit pubertierender Tochter im Haus, auch nicht ohne.

Detailansicht öffnen Trügerischer Frieden: Das Pubertier (Kim Si-A, hinten) mit Killermutter (Jeon Do-yeon). (Foto: No Ju-han/Netflix)

Byun sung-hyun kombiniert in "Kill Boksoon" nicht nur klassische Elemente des Thrillers mit realistischen Rollenbildern unserer Zeit. Er verweigert sich auch dem Kulturkampf, der um die Darstellung der Emanzipation längst tobt, und erfüllt eben damit jenen Anspruch, der einst am Anfang all dieser Kämpfe stand: ein Kino, das sich traut, jenseits der Konventionen zu erzählen - und damit gleichsam zu jedem spricht.

Kill Bok-soon, Südkorea 2023 - Regie und Buch: Byun Sung-hyun. Kamera: Cho Hyung-rae. Mit Jeon Do-yeon, Sol Kyung-gu, Esom, Koo Kyo-hwan. Netflix, Streamingstart 31. März 2023.