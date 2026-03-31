Die Geschichte lässt sich sofort verkalauern. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Chat-GPT. Dem kleinen Drachen. Damit sind schon mal die Fronten geklärt im Verfahren, das der Verlag Penguin Random House am 27. März beim Münchner Landgericht mit der Einreichung einer Klage gegen Open AI angestrengt hat, die Mutterfirma des Chatbots. Es geht vordergründig einmal mehr ums Urheberrecht. Mit einer einzigen Anweisung brachte Rainer Dresen, Verlagsjustiziar bei Penguin Random House in München, den Chatbot dazu, ein Kinderbuch zu verfassen, in dem der kleine Drache Kokosnuss ins Weltall reist.
Klage von Random HouseHat Open AI den kleinen Drachen Kokosnuss geklaut?
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Im Kampf zwischen Kunst und KI geht es nicht mehr darum, wie Chat-GPT mit Originalen trainiert wird und diese dann kopiert. Der Fall des Kinderbuchs „Der kleine Drache Kokosnuss“ zeigt: Die KI hat schon so viel gelernt, dass menschliche Kreativität und die Zukunft der Kultur bedroht sind.
Von Andrian Kreye
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