Neulich bei einem Italiener in München. Man hatte sich gerade hingesetzt, buona sera und so weiter, die Speisekarte eilig zu den Pizzen durchgeblättert. Halbseitiges Bild einer Salame piccante, die Tomatensoße in einem satten Rot, wie ein Gemälde, elegant gebogene Basilikumblätter, mhmm, man wollte genau diese Pizza.

Nun ist man ja darauf vorbereitet, dass Dinge, die mit künstlicher Intelligenz hergestellt werden, eine gewisse Enttäuschung bereithalten. Doch keine Enttäuschung traf bislang so empfindlich wie dieser angetrocknete Haufen Elend, der wenig später auf dem Teller lag. Auf der letzten Seite der Karte findet sich schließlich der schuldbewusste Hinweis, die Bilder des Essens seien mit KI „bearbeitet“.

Das Euro-Zeichen lässt man als Wirt besser weg, die Zahl alleine sieht viel harmloser aus

Die Speisekarte ist oft das Erste, was man von einem Lokal sieht. Und sie musste in den vergangenen Jahren einiges ertragen. Zu der überaus anmaßenden Aufforderung, einen QR-Code zu scannen, um Essen zu bestellen, fallen einem keine Worte ein, die in dieser Zeitung gedruckt werden sollten. Dann kam Lieferando, jetzt auch noch KI. Darauf darf man ruhig empfindlich reagieren.

Dabei ist die Speisekarte schon ohne künstliche Intelligenz kein besonders aufrichtiges Dokument. Der Blick in die einschlägige Forschungsliteratur zeigt, dass ihr psychologischer Einfluss ungebrochen ist. Eine Metaanalyse von 53 Studien aus dem International Journal of Hospitality Management zeigt, dass Menügestaltung das sogenannte Essverhalten messbar beeinflusst. Dabei soll sie einen nicht etwa zur Erfüllung des eigenen Willens ermächtigen, sondern den Blick dahin lenken, wo das Haus ihn haben will.

Lieferapps arbeiten besonders aggressiv mit KI-Bildern. Foto: Sina Schuldt/dpa

Das Steak für 40 Euro zum Beispiel muss man gar nicht bestellen. Es reicht, dass es dasteht. Daneben wirkt der Caesar Salad für 19 Euro plötzlich wie eine vernünftige Entscheidung. Auch das Euro-Zeichen lässt man besser weg, die Zahl alleine sieht harmlos aus, mit dem „€“ könnte man auf die Idee kommen, dass es sich um Geld handelt. Um das eigene sogar. Im schlimmsten Fall würde man dann an seinen Kontostand denken, was die Stimmung unnötig belastet.

Der Wert einer Speisekarte ist die Schönheit, also ist er unendlich groß

Ein Streifzug durch die Münchener Innenstadt. Einmal erkannt, sieht man sie überall. Der KI-Burger mit dem pervers triefend, saftigen Fleisch. Die auffällig goldgelben Pommes. Man hat jetzt wieder Hunger bekommen. Zwischenstopp vor dem Schild eines überdimensionalen KI-Döners, mit Flammen hinterlegt. Ein supernetter Typ erklärt, ich müsse doch verstehen, die Fleischpreise, die Energiekosten, der Mindestlohn, irgendwo müsse er sparen, ja, ich verstehe, bitte Cocktailsoße und scharf.

Es ist eine Tragödie. Vielleicht freut man sich deshalb inzwischen so über ein richtig schlechtes Foto. Eines, bei dem der Blitz auf dem Teller einen weißen Fleck hinterlassen hat und noch ein Stück Tischdecke zu sehen ist. Das ist eine Technik, zu der vor allem asiatische Küchen greifen müssen, weil sich hierzulande nicht jeder sofort etwas unter Mì xào rau und Bun Bo Hue vorstellen kann.

Altern : Ohne Kollagen-Abo bist du verloren Vierzigjährige gehen in Serien als Mittzwanziger durch, Teenager werden von Erwachsenen gespielt: Über eine Kultur, die von Frauen offenbar vor allem eines will – sie weiterhin mit ihrem Äußeren beschäftigt halten. SZ Plus Von Cara Hofmann ...

Der Wert einer Speisekarte ist die Schönheit, also ist er unendlich groß und sollte mit allen Mitteln verteidigt werden. Beim Durchblättern zu überlegen, ob man die teure Pasta mit Trüffeln nimmt, ist ein Lebensgefühl – selbst wenn man dann die Bolognese bestellt. Dies ist auch ein Plädoyer für die mit Sojasoße verklebten Karten. Für Digicam-Fotos mit Blitz. Für Preise, die jemand mit Edding durchgestrichen und darüber neu hingeschrieben hat, nicht ganz gerade, weil die Folie schon etwas gewellt war.

Das drohende Verschwinden der klassischen Speisekarte passt zu einer Ungemütlichkeit, mit der man inzwischen an vielen Orten empfangen wird. Die Deckenleuchte ist zu hell, der Stuhl zu unbequem, vereinzelt kann man sogar Vorab per Textnachricht bestellen oder mit schmierigen Fingern auf einem Tablet herumwischen. So lässt sich die Zeit im Restaurant wirklich auf ein Minimum reduzieren. Gerade bei Online-Lieferdiensten arbeiten Restaurants aggressiv mit KI-Bildern. Dann könnte man den Laden eigentlich auch gleich schließen. So wäre auch mehr Platz für das nächste Datenzentrum.