So läuft's mit Kollege KI

Die Drehbuchautoren in Hollywood haben nach ihrem Streik smarte Regeln zum Einsatz von künstlicher Intelligenz aufgestellt. Und jetzt alle?

Von David Steinitz

Wie lässt sich verhindern, das Künstler durch künstliche Intelligenz ihre Jobs verlieren? Das ist eine Frage, die sich alle Kunstsparten zumindest in Teilen stellen - und Antworten gibt es bislang kaum. Wie so oft bei technischen Revolutionen erfolgt auch der immer rasantere Siegeszug der KI in einem digitalen Wilden Westen, für den es noch kaum Regeln und Vereinbarungen gibt.