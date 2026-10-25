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Künstliche IntelligenzJa, es ist eine Blase. Na und?

Lesezeit: 5 Min.

Auch der reichste Mann der Welt kann den KI-Ausbau inzwischen nicht mehr aus eigener Tasche bezahlen.
Auch der reichste Mann der Welt kann den KI-Ausbau inzwischen nicht mehr aus eigener Tasche bezahlen.
Foto: Imago/Matt Kaminsky/Zuma Press Wire

Der IWF sorgt sich wegen der irren Investments der KI-Unternehmen. Deren Chefs denken aber gar nicht daran, Anleger zu beruhigen. Über Machtspielchen zwischen Staaten und Konzernen.

Essay von Philipp Bovermann

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Die Rollen sind an sich recht klar verteilt: Investoren machen sich Sorgen um ihr Geld, die Chefs der Firmen hingegen blicken verbindlich drein und sagen, sie hätten alles unter Kontrolle, auch wenn sie rein gar nichts unter Kontrolle haben. Nur in der KI-Branche läuft das ein wenig anders.

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:Die Demokratie geht nicht unter, sie entwickelt sich weiter

Anti-Establishment-Bewegungen wie die AfD gewinnen mit dem Gefühl der Nähe und Teilhabe, aber es bleibt ein Versprechen, ein Trick. Derzeit zeigt sich: Punkte machen Parteien, die das Versprechen endlich einlösen.

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