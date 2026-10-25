Der IWF sorgt sich wegen der irren Investments der KI-Unternehmen. Deren Chefs denken aber gar nicht daran, Anleger zu beruhigen. Über Machtspielchen zwischen Staaten und Konzernen.

Die Rollen sind an sich recht klar verteilt: Investoren machen sich Sorgen um ihr Geld, die Chefs der Firmen hingegen blicken verbindlich drein und sagen, sie hätten alles unter Kontrolle, auch wenn sie rein gar nichts unter Kontrolle haben. Nur in der KI-Branche läuft das ein wenig anders.