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KI und LiteraturKünstliche Exzellenz

Lesezeit: 2 Min.

Sieht so die Zukunft der Literaturproduktion aus?
Sieht so die Zukunft der Literaturproduktion aus? George J/IMAGO/Westend61

Ein Buch über Wahrheit in Zeiten von KI enthält „synthetische Zitate“, auch Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk lässt sich beim Schreiben helfen. Beides löst Empörung aus – die Frage ist: Wie lange noch?

Von Jörg Häntzschel

Steven Rosenbaum, ein New Yorker Publizist, Konferenztalker und KI-Mahner, hat kürzlich das Buch „The Future of Truth“ veröffentlicht. Er erforscht darin, so heißt es im PR-Text, „was passiert, wenn jedes Bild, jede Stimme, jedes Faktum fabriziert werden kann“, wenn also „die KI die Realität ohne uns umschreibt“.

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