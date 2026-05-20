Steven Rosenbaum, ein New Yorker Publizist, Konferenztalker und KI-Mahner, hat kürzlich das Buch „The Future of Truth“ veröffentlicht. Er erforscht darin, so heißt es im PR-Text, „was passiert, wenn jedes Bild, jede Stimme, jedes Faktum fabriziert werden kann“, wenn also „die KI die Realität ohne uns umschreibt“.