Missbrauch, war da was? Kevin Spacey wird in Italien für sein Lebenswerk geehrt und dankt den Veranstaltern für "die Eier", ihn auszuzeichnen. Über einen skurrilen Abend in Turin.

Von David Steinitz

Mit Anfang sechzig beginnt der durchschnittliche Schauspielstar in der Regel, Preise für sein Lebenswerk einzusammeln. Ehren-Bär auf der Berlinale, Ehren-Palme in Cannes, Ehren-Oscar in Hollywood, solche Sachen. Kevin Spacey, 63, bekam am Montag aber erst mal den "Stella della Mole" verliehen, und auch wer sich in Filmdingen sonst bestens auskennt, braucht sich an dieser Stelle nicht schämen zu fragen: Was für 'n Ding?