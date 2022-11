Kevin Spacey auf dem Weg ins Gericht Mitte Oktober in New York.

Von David Steinitz

Kann Kevin Spaceys Comeback als Schauspieler gelingen? Wie die Zeitschrift Variety berichtet, soll der 63-Jährige eine Rolle im Thriller "Control" bekommen haben, der demnächst gedreht wird.

Spacey war in der Filmbranche in Ungnade gefallen, weil ihm mehrfach sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden waren. Damit endete die Hollywood-Karriere des zweifachen Oscarpreisträgers abrupt. Aus dem Thriller "Alles Geld der Welt" wurde er nachträglich herausgeschnitten, aus der Serie "House of Cards" herausgeschrieben. Zuletzt hatte er im Oktober in New York einen Prozess wegen sexueller Belästigung gewonnen und war freigesprochen worden. Im kommenden Jahr muss er sich allerdings in England wegen mutmaßlicher Übergriffe in mehreren Fällen schon wieder vor Gericht verantworten.

Auch in Italien hat er bereits wieder einen Film gedreht. Den hat aber kaum jemand gesehen

Der neue Filmjob dürfte für ein richtiges Comeback noch nicht ganz reichen. Das Projekt des unbekannten Regisseurs Gene Fallaize ist eine kleine britische Independent-Produktion und mit Spaceys früheren Engagements kaum zu vergleichen. Zumal er darin gar nicht selbst zu sehen sein soll, sondern lediglich als Stimme zu hören. Was den Regisseur aber schon sehr glücklich zu machen scheint. Fallaize sagte Variety, er sei mit Spacey aufgewachsen und ein "lebenslanger Fan".

Über die Vorwürfe gegen den Schauspieler habe er natürlich nachgedacht, aber Bedenken, ihn zu engagieren, habe er keine: "Er ist einer der größten Schauspieler unserer Generation. Von seinem Privatleben abgesehen - darüber kann ich nichts sagen und weiß auch nichts davon - ist es eine Riesenchance, mit einem der ganz Großen arbeiten zu dürfen." Er habe das Drehbuch zu "Control" bereits mit Spacey vor Augen geschrieben, dessen Stimm-Auftritt angeblich ähnlich angelegt sein soll wie Kiefer Sutherlands Stimmrolle im Thriller "Nicht auflegen!" von 2002.

Der Job ist nicht Spaceys erster seit seinem Fall aus dem Hollywood-Olymp. Er hat, neben bizarren, selbst inszenierten Videoauftritten, dieses Jahr bereits in dem kleinen italienischen Film "L'uomo che disegnò Dio" mitgespielt, eine Nebenrolle an der Seite der italienischen Schauspielikone Franco Nero. Das erregte bislang allerdings nicht sonderlich viel Aufsehen. Laut der International Movie Data Base hat er außerdem bereits den Actionthriller "Peter Five Eight" abgedreht, der nächstes Jahr starten soll, aber ebenfalls eine eher kleine Produktion zu sein scheint. Ob diese neuen Referenzen reichen werden, um mittelfristig auch wieder in Hollywood vorsprechen zu können, wird sich vermutlich nicht nur im Kino, sondern auch nächstes Jahr vor Gericht entscheiden.