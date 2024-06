In einem tränenreichen Interview klagt der Schauspieler, er könne seine Rechnungen nicht mehr bezahlen, sein Haus werde zwangsversteigert. Was die Vorwürfe sexueller Übergriffe angeht, sieht er sich weiterhin nur bedingt schuldig.

Von David Steinitz

Kevin Spacey ist pleite. Das sagte der Schauspieler in einem Interview mit dem Moderator Piers Morgan, das dieser auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichte. Er schulde vielen Menschen „viele Millionen“, und sein Haus in Baltimore stehe noch in dieser Woche vor der Zwangsversteigerung, klagt Spacey.