Kevin Costner in Venedig:Ein Star kämpft um sein Vermächtnis

Kevin Costner zeigt in Venedig den zweiten Teil seiner Western-Saga „Horizon“, bekommt aber nicht mal mehr eine große Gala-Premiere zugestanden. Eine Begegnung mit einem Mann, der es noch mal wissen will.

Von Tobias Kniebe

So sieht es also aus, wenn ein Kinogott kämpfen muss. Kevin Costner – offenes Hemd, Sommeranzug in Beige, leicht sarkastischer Blick – sitzt auf einer Terrasse am Lido di Venezia und schaut hinaus aufs offene Meer. Aber es ist nicht die Nobelterrasse des Hotels Excelsior nebenan, wo Stars wie er sonst sitzen. Ganz und gar nicht.