Von Willi Winkler

Die Experten werden sich darüber streiten, ob "Sympathy For the Devil" von den Rolling Stones mehr von "Meister und Margarita" oder von Kenneth Anger beeinflusst ist. Marianne Faithfull, die Mick Jagger den Roman Bulgakows zu lesen gab, spielt in Angers Film "Lucifer Rising" Lilith, Adams ungetreue erste Frau; Jagger hatte dann doch keine Lust den Teufel zu spielen.