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USAUnd jetzt ist das Kennedy Center zu

Lesezeit: 4 Min.

Das Kennedy Center soll so lange geschlossen bleiben, bis US-Präsident Donald Trump seinen Willen kriegt.
Das Kennedy Center soll so lange geschlossen bleiben, bis US-Präsident Donald Trump seinen Willen kriegt.
Finn Gomez/Getty Images via AFP

Donald Trumps Obsession mit dem Kulturzentrum in Washington führt zu dessen Schließung: Die Institution soll nur renoviert werden, wenn der Name des US-Präsidenten auf der Fassade prangen darf.

Von Peter Burghardt

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Was war das Kennedy Center für ein wunderbarer Ort, ehe Donald Trump zugriff. Seit Jahrzehnten diente das Kulturzentrum in Washington als sehr lebendige Hommage an den ermordeten US-Präsidenten, auf seinen Bühnen standen Künstler aller Art. Dann kam der gegenwärtige US-Präsident und begann, diese Institution in eine Art Geiselhaft zu nehmen. Weite Teile des Stammpublikums sind bereits geflüchtet, und nun ist das Kennedy Center bis auf Weiteres zu und offenbar vollständig Trumps Launen unterworfen.

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