„GNX“ von Kendrick Lamar:Die Blutspuren sind abgewischt

Von Joachim Hentschel

Irgendwann kommt immer der Tag, an dem der Gegner im Kampf das letzte Wort hatte. An dem die multiplen Fronten final geklärt sind. Und an dem nach dem großen Wirbel- und Zeichensturm plötzlich alles wieder ganz ruhig ist, so ruhig wie frisch abgekühlter Asphalt mit Wolken drüber. Für echte Kriegerinnen oder Krieger, ob sie nun Heiligenschein tragen oder bloß die mit bösem Geld gekaufte Cartier-Uhr, bleibt dann nur noch eine Option. Nämlich: das allerletzte Wort zu haben. Oder sogar: das allerallerletzte.