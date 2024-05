Aktivismus von Ken Loach und Mike Leigh:Britische Regie-Altmeister gegen Israel

Die linken Filmemacher Ken Loach und Mike Leigh kämpfen in London gegen ein von Israel gesponsertes Filmscreening über das Massaker vom 7. Oktober.

Von Alexander Menden

Ken Loach und Mike Leigh, die wohl prominentesten britischen Exponenten des sozialkritischen Kinos alter Schule, haben ihre Schirmherrschaft eines Londoner Arthouse-Kinos aufgekündigt. Was wie eine Lokalgeschichte klingt, hat geopolitische Ursachen: Das Phoenix Cinema hat im Rahmen des "Seret Film Festival" eine Vorführung von "Supernova: The Music Festival Massacre" terminiert. Der Film des Regisseurs Yossi Bloch dokumentiert die Schrecken des Terrorangriffs der Hamas auf das Re'im-Festival am 7. Oktober 2023 durch die Erzählungen Überlebender.