Von Gerhard Matzig

Wer schon einmal eine Flasche Wasser oder auch eine Flasche Bier im Gefrierfach vom Kühlschrank vergessen hat, der weiß, dass die Überschwemmungsgebiete in Deutschland an diesem Wochenende vor einem doppelten Dilemma stehen. Es wird sozusagen explosiv und noch einmal einen Tick gefährlicher. Auch bitterer. Das ist ein Hinweis darauf, dass in Hausbau, Architektur, Stadt- und Regionalplanung noch heftigere Detonationen für die Zukunft zu befürchten sind. Die Frage ist: Lernt denn niemand was aus Vergangenheit und Gegenwart für exakt diese Zukunft? Nein? Klar, die Amouren eines Berliner Bürgermeisters sind definitiv schlagzeilenträchtiger. Her mit dem Untersuchungsausschuss.