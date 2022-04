Interview von Aurelie von Blazekovic

"Germany's turbulent priest" nannte die BBC den Münchner Wolfgang F. Rothe zuletzt in einem Radiointerview. Das passiert, wenn man katholischer Priester ist und bekannt wird, dass man schwul ist, gleichgeschlechtliche Paare segnet, für die Priesterweihe von Frauen eintritt und ein Buch herausgegeben hat, in dem queere Menschen von Ausgrenzung und Abwertung in der katholischen Kirche berichten. "Es gibt sie", schreibt Rothe, "weil Gott sie so gewollt und geschaffen hat."