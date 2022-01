Von Willi Winkler

Als es damals losging mit der Odenwaldschule, jahrelang der Missbrauch durch den Internatsleiter, bestens gedeckt durch das Weizsäcker-Netzwerk, dann auch am Canisius-Kolleg in Berlin, diesmal waren es die Jesuiten, die ihre Schützlinge befingert hatten, als das alles losging mit Diskussionen und Streitschriften, mit runden und viereckigen Tischen und dem üblichen händeringenden Wie ist es nur möglich?!, war ich bei meinen Eltern zu Besuch. Meine Mutter, die mich zehn Jahre lang nach den Heimfahrwochenenden am Sonntagabend wieder im Internat bei den Benediktinern abgeliefert hatte, fragte über die Peinlichkeit des Themas mutig hinweg, wenn auch mit einer um etliche Jahrzehnte verspäteten Besorgtheit: "War das bei euch auch so?" Nein, konnte ich ihr aufrichtig versichern, nein, die Patres haben sich nicht an uns vergriffen, jedenfalls nicht an mir.