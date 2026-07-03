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Bayreuther Festspiele„Dass Hitler Wagner liebte, das bestreitet hier niemand“

Lesezeit: 9 Min.

Festspielleiterin Katharina Wagner: „Ich sehe es auch als meine Aufgabe, mit und über die Kunst einen Beitrag zur Aufarbeitung zu leisten.“
Festspielleiterin Katharina Wagner: „Ich sehe es auch als meine Aufgabe, mit und über die Kunst einen Beitrag zur Aufarbeitung zu leisten.“ Enrico Nawrath

Wie konnte der fatale Eindruck entstehen, die Bayreuther Festspiele wollten sich mit dem Publizisten Michel Friedman ihrer antisemitischen Geschichte stellen – und dann doch wieder nicht? Die Intendantin und Komponisten-Urenkelin Katharina Wagner erklärt sich.

Interview von Moritz Baumstieger und Kathleen Hildebrand

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Vergangenheitsbewältigung in Bayreuth – die allerjüngste Vergangenheit betreffend: Die Absage eines Gedenkkonzerts unter dem Titel „Verstummte Stimmen“ mit Michel Friedman hatte im Juni zu heftigen Verwerfungen geführt. Zum Auftakt des 150. Geburtstags der Festspiele hatte die Komponisten-Urenkelin Katharina Wagner, 48, den Publizisten eingeladen, um über Wagners Antisemitismus und die Verstrickungen seiner Erben mit dem Nazi-Regime zu sprechen sowie an ermordete jüdische Musiker zu erinnern. Wegen angeblicher „Sicherheitsbedenken“ wurde die Veranstaltung dann gestrichen – Friedman sprach in der Folge von einem Offenbarungseid: Veranstaltungen aus Sicherheitsgründen zu streichen, das sei „in einer Demokratie der Tod durch Selbstmord“, sagte er im Interview mit der SZ.

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Wagner-Festspiele
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Michel Friedman sollte zum Auftakt der 150. Bayreuther Festspiele über Antisemitismus, Richard Wagner und Aufarbeitung sprechen. Die Veranstaltung wurde wegen „Sicherheitsbedenken“ abgesagt. Was hätte er zu sagen gehabt – und was sagt er nun?

SZ PlusInterview von Moritz Baumstieger und Alexander Gorkow

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