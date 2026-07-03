Wie konnte der fatale Eindruck entstehen, die Bayreuther Festspiele wollten sich mit dem Publizisten Michel Friedman ihrer antisemitischen Geschichte stellen – und dann doch wieder nicht? Die Intendantin und Komponisten-Urenkelin Katharina Wagner erklärt sich.

Vergangenheitsbewältigung in Bayreuth – die allerjüngste Vergangenheit betreffend: Die Absage eines Gedenkkonzerts unter dem Titel „Verstummte Stimmen“ mit Michel Friedman hatte im Juni zu heftigen Verwerfungen geführt. Zum Auftakt des 150. Geburtstags der Festspiele hatte die Komponisten-Urenkelin Katharina Wagner, 48, den Publizisten eingeladen, um über Wagners Antisemitismus und die Verstrickungen seiner Erben mit dem Nazi-Regime zu sprechen sowie an ermordete jüdische Musiker zu erinnern. Wegen angeblicher „Sicherheitsbedenken“ wurde die Veranstaltung dann gestrichen – Friedman sprach in der Folge von einem Offenbarungseid: Veranstaltungen aus Sicherheitsgründen zu streichen, das sei „in einer Demokratie der Tod durch Selbstmord“, sagte er im Interview mit der SZ.