In einem Interview über ihre starke Gewichtsabnahme sagte die Grünen-Politikerin Ricarda Lang Anfang des Jahres der Zeit: „Ich habe zu Beginn, als ich in die Politik gegangen bin, offen über Angriffe aufgrund meines Gewichts gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, das betrifft viele Frauen, aber niemand redet darüber. Dadurch denkt jede, ich bin selbst schuld, weil ich aussehe, wie ich aussehe, deshalb kriege ich diesen ganzen Scheiß ab. Damals wollte ich zeigen, du bist damit nicht allein, das sind gesellschaftliche Strukturen.“