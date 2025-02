Von Helmut Mauró

Die jüngere Generation kannte sie kaum noch. Kate Bush, Popstar der späten 1970-er Jahre, wurde dann aber durch die Wiederentdeckung ihres Songs „Running Up That Hill“ in der Serie „Stranger Things“ wieder aktuell. Daraufhin beschloss die inzwischen 66-Jährige im vergangenen Herbst, ein neues Album herauszubringen. Nun ist es da, und zu hören ist: nichts. Oder jedenfalls kaum etwas. Auf dem zugehörigen Video fährt die Kamera durch ein – bis auf einen mittig platzierten Flügel – leeres Aufnahmestudio, klappernde Geräusche im Hintergrund lassen vermuten, dass auch in den übrigen Räumen gerade ausgeräumt wird. Der Titel des Konzeptalbums: „Is This What We Want?“