„Meine Tochter Parastoo. Die Peitschenhiebe, die Dich getroffen haben“, so schreibt Amir Ahmadi auf seinem persischsprachigen Instagram-Kanal, „sind ein Symbol für die Unterdrückung der Kunst und der Frauen in diesem Land.“ 74 Hiebe gingen auf seine Tochter am Montag nieder, weil sie im Dezember 2024 ein Video aufgenommen hatte, ohne Hidschab und im Abendkleid. Darin singt Parastoo Ahmadi alte persische Weisen und moderne Popsongs. Sie war daraufhin verhaftet worden, da sie gegen gleich zwei Gebote verstoßen hatte, mit der die Islamische Republik die weibliche Bevölkerung gängelt. Beide gehen auf dasselbe Prinzip zurück: Frauen müssen vor dem Mann verdecken, was den berühren und verführen könnte. Die Haare und die weibliche Stimme. So die Auslegung.