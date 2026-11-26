„Meine Tochter Parastoo. Die Peitschenhiebe, die Dich getroffen haben“, so schreibt Amir Ahmadi auf seinem persischsprachigen Instagram-Kanal, „sind ein Symbol für die Unterdrückung der Kunst und der Frauen in diesem Land.“ 74 Hiebe gingen auf seine Tochter am Montag nieder, weil sie im Dezember 2024 ein Video aufgenommen hatte, ohne Hidschab und im Abendkleid. Darin singt Parastoo Ahmadi alte persische Weisen und moderne Popsongs. Sie war daraufhin verhaftet worden, da sie gegen gleich zwei Gebote verstoßen hatte, mit der die Islamische Republik die weibliche Bevölkerung gängelt. Beide gehen auf dasselbe Prinzip zurück: Frauen müssen vor dem Mann verdecken, was den berühren und verführen könnte. Die Haare und die weibliche Stimme. So die Auslegung.
IranDiesem Regime ist vollkommen egal, wie es im Ausland wahrgenommen wird
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Die Peitschenhiebe gegen Parastoo Ahmadi in Iran zeigen: Das eben noch wankende System in Teheran sieht sich als Sieger – und wird keinesfalls weniger ideologisch sein als unter Ali Chamenei.
Gastbeitrag von Katajun Amirpur
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