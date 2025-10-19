Man sah an diesem Sonntagvormittag in der Frankfurter Paulskirche mehr als einmal Gesichter, die mit Tränen rangen. Menschen senkten den Blick und rieben sich, tief durchatmend, glasige Augen. Über der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, die traditionell am letzten Tag der Buchmesse stattfindet, hing in diesem Jahr eine eindrücklich schwermütige Feierlichkeit. Das Leid und das Grauen des Krieges wurden mehr als einmal sehr deutlich.
Friedenspreis an Karl Schlögel„Von der Ukraine lernen, heißt furchtlos und tapfer sein“
Lesezeit: 3 Min.
Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel erhält in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels – und hält eine aufrüttelnde Rede über den Krieg.
Friedenspreis für Karl Schlögel:Der Ostverführer
Niemand hat leidenschaftlicher für Osteuropa geworben als er. Wenige haben mit Russland härter abgerechnet. Nun bekommt der Historiker Karl Schlögel den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
Lesen Sie mehr zum Thema