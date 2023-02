Von Thomas Steinfeld

Dieser Roman hat einen sehr langen Atem. Er scheint zunächst aus mehreren Geschichten zu bestehen. Eine spielt Mitte der Achtziger: Ein junger Mann hat seinen Militärdienst abgeschlossen und kehrt in sein Elternhaus in der norwegischen Provinz zurück. Der Vater ist tot, die Mutter arbeitet als Putzfrau und spuckt Blut, der kleine Bruder ist von überlegener intellektueller Strenge. Der junge Mann treibt sich herum, er betrinkt und verliebt sich. Zugleich scheitert in Oslo eine konservative Regierung, und nach der Explosion eines Kernkraftwerks in der Ukraine ziehen radioaktive Wolken über das Land. Schließlich findet er eine befristete Anstellung in einem Bestattungsunternehmen. Dann bricht die Geschichte ab, nach der Hälfte des Buches, und eine neue Erzählung beginnt: Sie trägt sich in Russland zu, vor dem jüngsten Krieg, und handelt von der Kunst ebenso wie vom Seelenleben der Bäume. Und es kommen noch einige andere, kürzere Geschichten hinzu, Fragmente, von denen man ahnt, dass auch sie in einen größeren Zusammenhang gehören. Aber was verbindet eine Portion Spiegeleier mit Speck mit einem Riff von Metallica? Wie gehören ein Fußballspiel in der untersten norwegischen Liga und die asketischen Lehren des alten Tolstoi zusammen?