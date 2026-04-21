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VerlagsbrancheWer will Winnetou?

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Die grünen Bände mit goldener Schrift, in denen Karl Mays Klassiker in dem Verlag mit seinem Namen erscheinen, sind für Generationen von jungen Menschen sofort zu erkennen. Vielleicht bald nicht mehr.
Die grünen Bände mit goldener Schrift, in denen Karl Mays Klassiker in dem Verlag mit seinem Namen erscheinen, sind für Generationen von jungen Menschen sofort zu erkennen. Vielleicht bald nicht mehr. IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Der Verlag, in dem über ein Jahrhundert lang exklusiv die Abenteuerromane von Karl May erschienen sind, steht zum Verkauf. Der wäre die letzte Chance, sonst ist bald Schluss mit einem Klassiker.

Von Harald Eggebrecht

„Und ist es wirklich wahr, Sihdi, daß du ein Giaur bleiben willst, ein Ungläubiger, welcher verächtlicher ist als ein Hund, widerlicher als eine Ratte, die nur Verfaultes frißt?“ „Ja.“ Was für ein Anfang! Dem folgen sechs Bände einer wilden Erzähljagd durch den Orient voll rasend schneller Pferde, endend mit dem Tod eines Monumentalschurken. „Durch die Wüste“, der erste Band der Romanreihe von Karl May, ist auch der erste jener Buchreihe, die in ihren grünen Einbänden und den goldenen Titelwappen auf dem Rücken jeder Fan sofort erkennt: erschienen im Karl-May-Verlag Bamberg, der nun zum Verkauf steht.

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