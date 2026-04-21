„Und ist es wirklich wahr, Sihdi, daß du ein Giaur bleiben willst, ein Ungläubiger, welcher verächtlicher ist als ein Hund, widerlicher als eine Ratte, die nur Verfaultes frißt?“ „Ja.“ Was für ein Anfang! Dem folgen sechs Bände einer wilden Erzähljagd durch den Orient voll rasend schneller Pferde, endend mit dem Tod eines Monumentalschurken. „Durch die Wüste“, der erste Band der Romanreihe von Karl May, ist auch der erste jener Buchreihe, die in ihren grünen Einbänden und den goldenen Titelwappen auf dem Rücken jeder Fan sofort erkennt: erschienen im Karl-May-Verlag Bamberg, der nun zum Verkauf steht.