7. Februar 2019, 18:45 Uhr Karl-Amadeus-Hartmann-Gesellschaft Kammerorchester wird Ehrenmitglied

Das 1950 gegründete Münchener Kammerorchester ist zum neuen Ehrenmitglied der Karl-Amadeus-Hartmann-Gesellschaft ernannt worden. Neben den Dirigenten Kirill Petrenko, Fabio Luisi, Ingo Metzmacher und Pierre Boulez, ist das Kammerorchester erst das fünfte Ehrenmitglied und die erste Institution überhaupt. Das Orchester, so Andreas Hérm Baumgartner von der Karl-Amadeus-Hartmann-Gesellschaft, beschäftige sich seit vielen Jahren und "in besonders intensiver Weise mit dem Werk Karl Amadeus Hartmanns und dessen musikalischer wie geistiger Botschaft einer grenzenlosen und von allen politischen Systemen unabhängigen Humanität". Hartmann (1905 bis 1963) gilt neben Schostakowitsch als der wohl wirkmächtigste Symphoniker in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts.