Olaf Scholz am 23. November 2022.

Von Nils Minkmar

Am 23. November, einem Donnerstag, hat der Fotograf Konrad Rufus Müller einen Termin in Berlin. Er begibt sich, begleitet von seiner Frau, in die oberste, die sogenannte private Etage des Bundeskanzleramts zwischen Tiergarten und Spree und beginnt, seine Ausrüstung auszupacken. Sie besteht aus einer alten Kamera, einem Stativ und einer schwarzen Stellwand. Kein Visagist, keine Beleuchtung, kein Team. Müller macht keine Farbfotos, keine digitalen Aufnahmen, und er macht weitgehend alles selbst.