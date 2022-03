Kostet 200 Dollar, plus Porto und Zoll. Kann Musik abspielen - von Kanye West: der Stem Player.

Von Joachim Hentschel

In der ersten Nacht mit dem Ding in der Wohnung ist es einem schon etwas mulmig. Man macht sich ja Gedanken: Wird sich das kleine, komische, zugleich niedlich und fies wirkende Gerät im Schutz der Dunkelheit von selbst aktivieren und irgendetwas Unheimliches tun? Kann es hören, denken, sprechen? Wer die britische Serie "Black Mirror" kennt, in der bizarre, fiktionale Kurzgeschichten aus der technologischen Zukunft erzählt werden, erkennt hier gleich ein denkbares Drehbuch: Mensch bestellt sich neugierig und naiv ein Gadget aus zweifelhafter Quelle, bekommt es vom Postboten geliefert. Und ist drei Tage später ein fremdgesteuerter Zombie mit einem Computervirus im Hirn.