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AntisemitismusDer Gemeinwohlgefährder

Lesezeit: 3 Min.

Manno, darf nicht einreisen: Rapper Ye, früher Kanye West, muss seine London-Konzerte absagen.
Manno, darf nicht einreisen: Rapper Ye, früher Kanye West, muss seine London-Konzerte absagen. Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

Pflichtschuldige Entschuldigungen hin oder her: Nach mehrfachen antisemitischen Entgleisungen darf der Rapper Ye, früher Kanye West, nicht nach Großbritannien einreisen. Seine Konzerte in London müssen abgesagt werden.

Von Joachim Hentschel

Für alle, die sich in ihrer Freizeit oder gar beruflich intensiver mit der sogenannten Cancel Culture beschäftigen, ist das wohl ein episodisch einmaliger Moment. Denn während der Rapper Ye, früher bekannt als Kanye West, in Großbritannien auf Platz drei der Albumcharts steht, mit seiner Musik dort also momentan mehr Umsatz macht als sakrosankte Lieblinge wie Harry Styles oder die koreanische Boyband BTS – in genau diesem Moment hat das britische Innenministerium entschieden, dass ein Auftritt von ihm den öffentlichen Frieden gefährden würde.

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