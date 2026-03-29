Immerhin hat Bianca Censori, die Ehefrau des Rappers Kanye West, jetzt mal ein vernünftiges Interview gegeben. Den Text kann man in der aktuellen Ausgabe des Magazins Vanity Fair lesen, aufgemacht mit einem Doppelseitenfoto, das Censori nackt auf einem Pferderücken zeigt. Ein Bild, das keinen, der die Lage halbwegs im Blick hat, überraschen dürfte. Es gehört ja zu den Markenzeichen Censoris, dass sie gern weitgehend kleiderlos nach draußen geht.
PopOh Ye!
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Der Mann, der mal Kanye West hieß, hat ein neues Album gemacht. Sogar ohne Nazi-Schwachsinn. Ist es deshalb schon gut?
Von Joachim Hentschel
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