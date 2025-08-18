Die Fortsetzung ist gestartet, die ersten Zahlen sind da. Wird „Das Kanu des Manitu“ ein Flop oder ein Hit?

Von David Steinitz

Der Film ist im Kino, die Kritiken liegen vor – und die ersten Zahlen auch. Man darf attestieren: Es ist ein spätsommerliches „Kanu des Manitu“-Fieber ausgebrochen, im Guten wie im Schlechten. Einige Medienschaffende hängen noch in Wildwest-Überlegungen fest, bei denen man sich fragt, an welcher Friedenspfeife sie in letzter Zeit so genuckelt haben. Der Stern zum Beispiel zeigt Michael Bully Herbig auf dem Cover, mit einer gephotoshoppten Indianerfeder in Deutschlandfarben auf dem Kopf. Beim Versuch, darüber nachzudenken, was genau das jetzt bedeuten soll, kann man gedanklich eigentlich nur in die ewigen Jagdgründe der Boulevard-Idiotie kommen.