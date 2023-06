Von Kia Vahland

Ein Hauptwerk Wassily Kandinskys, "Das bunte Leben" aus dem Jahr 1907, soll an die Erben seiner jüdischen Vorbesitzer, der Familie Lewenstein aus Amsterdam, restituiert werden. So lautet die Empfehlung der Beratenden Kommission zu NS-Raubgut an die Bayerische Landesbank, die das Gemälde vor mehr als 50 Jahren kaufte und seither dem Lenbachhaus München als Leihgabe zur Verfügung stellt. Die BayernLB sagte die Restitution jedoch noch nicht zu. Ein Sprecher teilte lediglich mit, die Landesbank habe die Empfehlung der Kommission zur Kenntnis genommen und werde diese "im Rahmen ihrer Entscheidung über das weitere Vorgehen berücksichtigen".