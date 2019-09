Als Anta Helena Recke 2017 eine Inszenierung von "Mittelreich" Szene für Szene kopierte, besetzte sie ihre Version ausschließlich mit schwarzen Schauspielern. Damit löste sie Diskussionen über strukturellen Rassismus an Theatern aus, die Inszenierung wurde ausgezeichnet, Recke kann sich seitdem aussuchen, wo sie arbeitet. Ihr Stück "Die Kränkungen der Menschheit" eröffnet an diesem Donnerstag die neue Saison der Kammerspiele.

SZ: Sie arbeiten nie mit vorhandenen Stücken, sondern schaffen immer eigene Konzepte. Welche Frage stand diesmal zu Beginn Ihrer Überlegungen?

Anta Helena Recke: Am Anfang stand eine ähnliche Frage wie bei meiner Überschreibung von "Mittelreich", nämlich: Wie kann man Weißsein erfahrbar machen?

Für wen? Für Weiße?

Für alle, die nicht merken, dass es das gibt und wie es sich auswirkt. Das beschränkt sich nicht auf weiße Personen.

Ist das Weißsein und Nicht-Weißsein ein Grundthema Ihrer Arbeit?

Es ist mehr eine Grundfrage insofern, dass der weiße Blick immer zwischen mir und meinem Publikum steht. Ob ich das will oder nicht. Es ist gar nicht so, dass ich das wahnsinnig interessant finde. Weil ich meine Stücke vom Publikum her denke und weiß, dass das Publikum in dieser Matrix ist, muss ich das mit bedenken, wenn ich überhaupt in Kontakt treten will.

Sie beziehen sich in Ihrem neuen Stück auf einen Text von Sigmund Freud, "Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse". Darin definiert er drei Kränkungen der Menschheit: Erst erklärt Kopernikus, der Mensch stünde doch nicht im Zentrum des Universums. Dann sagt Darwin, der Mensch stamme vom Affen ab. Freud fügt die psychologische Kränkung hinzu, das Unbewusste. Was hat das in Ihnen ausgelöst?

Wenn ich den Text mit einem postkolonialen Blick lese, frage ich mich: Auf welche Menschheit bezieht er sich da? Man weiß, dass die Ideen der um die Erde kreisenden Sonne und des Menschen als Krone der Schöpfung Vorstellungen waren, die vor allem im christlich geprägten Europa relevant waren. Dabei gab es etliche Zivilisationen und Wissenschaftssysteme weit weg von Europa, die nie ein Weltbild auf dieser Idee aufgebaut hatten und daher auch nicht von den Desillusionierungen von Kopernikus und Darwin gekränkt sein konnten. Und die im Umkehrschluss auch nicht Teil von Freuds Menschheitsbegriff sind.

Konzeptuelles Theater macht Anta Helena Recke an den Kammerspielen. Nach "Mittelreich", das zum Berliner Theatertreffen eingeladen war, nun "Die Kränkungen der Menschheit". (Foto: Gabriela Neeb)

Und Sie fügen dem Ganzen eine vierte Kränkung hinzu. Welche?

Sie bricht mit den drei davor, schon dadurch, dass sie anders zustande kommt. Nämlich nicht so, dass ein europäischer Mann etwas aufschreibt. Sondern so, dass viele Menschen schon immer gegen diesen exklusiven Menschheitsbegriff und dessen Auswirkung auf die gelebte Realität Widerstand geleistet haben. Sie nehmen sich in 2019 ihren Raum mit einer neuen Selbstverständlichkeit. Sei es im Stadttheater, im Parlament oder in der digitalen Öffentlichkeit. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, so zu tun, als wäre die Menschheit ein weißes Mitteleuropa. Das funktioniert nicht mehr.

Damit machen Sie etwas Ähnliches wie bei Ihrer Überschreibung von "Mittelreich: Sie verändern den Blick auf etwas, das schon da war.

Ja, es ist vielleicht auch eine Aneignung. Dadurch, dass man die These der vierten Kränkung aufstellt, stellt man das Kollektiv der Marginalisierten erst mal in eine Reihe mit Kopernikus, Darwin und Freud und eignet sich so einen Platz in der Wissenschaftsgeschichte an.

... was manche anmaßend finden könnten.

Na ja! Wenn ich das mit der neuen Selbstverständlichkeit ernst nehme, muss ich doch sagen: anmaßend? Wieso? In meiner These bin das ja nicht ich persönlich, sondern alle, die sich diese Sichtbarkeit schon immer erkämpft haben. Die jungen Menschen, die gegen den Klimawandel protestieren; die Frauen, die sich nicht mehr zufrieden geben. Menschen, die nicht männlich oder hetero sind, die nicht zur Mittelschicht gehören - die Liste ist endlos. All ihre Anstrengungen gerinnen in dieser bahnbrechenden Erkenntnis, die zur vierten Kränkung der Menschheit führt.

Anta Helena Recke, 30, studierte in Hildesheim Szenische Künste. Seitdem arbeitet sie als freie Regisseurin und schafft die Konzepte für ihre Stücke selbst. Ihre Kopie von "Mittelreich" war zum Theatertreffen eingeladen. (Foto: @zombienanny)

Hat sich was verändert am Theater, seit Sie da arbeiten? Sind die Menschen klüger geworden?

Ich kann nicht viel darüber sagen, wie sich die Dinge außerhalb von mir verändert haben. Für mich hat es sich insofern verändert, dass ich immer weniger Lust habe, meine Zeit dafür aufzuwenden, anderen beizubringen, was man wissen muss, um mit Marginalisierten auf einen gemeinsamen Realitätsbegriff zu kommen.

Warum machen Sie das nicht mehr?

Weil es mich Energie kostet und weil es gleichzeitig überhaupt nicht interessant für mich ist. Ich gehe dabei immer wieder durch den gleichen, anstrengenden Prozess, bei dem ich meinem Gegenüber, trotz seines Abwehrmechanismus, erklären soll, inwiefern die sehr ungleiche Verteilung von Privilegien unser Verhältnis prägt. Mein Gegenüber erfährt dabei etwas Neues und zieht trotz seiner Kränkungsgefühle im besten Fall einen Wert daraus, ich aber habe mich nur abgerieben. Abgesehen davon, dass ich so meine Lebenszeit nicht verbringen möchte, wiederholt dieser Vorgang nur die Verhältnisse, die wir eigentlich überwinden wollen.

Als Künstlerin kommen Sie dennoch immer wieder in die Situation, sich erklären zu müssen. In Publikumsgesprächen oder wie jetzt, in Interviews.

Ich finde es schade, wie Theater heutzutage rezipiert wird. Viele Menschen denken, es gibt auf der Bühne ein Rätsel, das sie lösen sollen. Eine "richtige" Dechiffrierung von dem, was sie erleben. Damit machen sie sich kleiner als nötig. Kunst wird für mich zu einem viel weniger interessanten und weniger reichhaltigen Ereignis, wenn ich davon ausgehe, es müsse was Bestimmtes gemeint sein. Das versperrt den Weg, anderes zu sehen. Ich finde, in dem Moment, wo eine Zuschauerin, sagen wir, einen brennenden Urwald in einer Szene sieht, dann geht es auch um einen brennenden Urwald. Egal, was die Künstlerin sich gedacht hat. Ich fände es cool, wenn sich die Zuschauenden mehr emanzipieren würden.

Wie machen Sie dann Theater?

Theater machen bedeutet für mich, Bilder in die Welt zu setzen. Ein Bild entsteht immer in der Wahrnehmung der Person, die es betrachtet. Und die Person nebenan sieht etwas anderes.

Gibt es demnach auch keine falsche Rezeption Ihrer Stücke? Bei manchen Diskussionen über "Mittelreich" fielen uninformierte, sogar rassistische Bemerkungen.

Es geht für mich nicht um richtig und falsch. Was mich antreibt, ist: Wie kann man die eigene Wahrnehmung kurz für die Zuschauer thematisch werden lassen? Egal, ob da ein Neonazi sitzt oder nur jemand, der das Privileg hatte, sich über sehr vieles noch nie Gedanken gemacht haben zu müssen.