Die Münchner Kammerspiele sind laut Kritikerumfrage das „Theater des Jahres“. Nach den Diskussionen um die Nachfolge von Barbara Mundel dürfte das für das Haus eine Genugtuung sein.

Das Theater des Jahres sind die Münchner Kammerspiele. Die Nachwuchsschauspielerin des Jahres ist Annika Neugart von den Münchner Kammerspielen. Die Inszenierung des Jahres ist Jan-Christoph Gockels „Wallenstein“. Ausgezeichnet außerdem: Avishai Milsteins Stück „Play Auerbach!“, uraufgeführt im Dezember 2025 an den Kammerspielen. So heißt es in der Pressemitteilung des Magazins Theater heute, das am Donnerstag sein Jahrbuch veröffentlicht. Dieses erscheint traditionell mit der berühmt-berüchtigten Kritikerumfrage, bei der die „Höhepunkte des Jahres“ gekürt werden.