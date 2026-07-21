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WeltraumEs werde Licht

Lesezeit: 2 Min.

Spiegelfolien im All sollen nachts Lichtkreise auf die Erde werfen – das ist das Konzept von „Reflect Orbital“.
Spiegelfolien im All sollen nachts Lichtkreise auf die Erde werfen – das ist das Konzept von „Reflect Orbital“. Reflect Orbital

Die USA genehmigen den umstrittenen Satelliten Eärendil-1, der Sonnenlicht auf die nächtliche Erde reflektieren soll. Aber was steht auf dem Spiel, wenn wir die Nacht zum Tag machen?

Von Marc Hoch

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In der griechischen Mythologie war es Prometheus, der Menschen einst das Feuer brachte. Ben Nowack, der Gründer und CEO des kalifornischen Start-ups „Reflect Orbital“, hegt heute ähnlich ambitionierte Ziele.  Sein Unternehmen (Slogan: „The Sunlight Company“) will nach eigener Darstellung das „volle Potenzial der Sonne hier auf der Erde“ erschließen. Mit einer Methode, über die zwar schon vor 100 Jahren nachgedacht wurde, die aber noch immer so klingt, als wäre sie auf einen Futurologen-Kongress unter der Leitung Elon Musks ersonnen worden.

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