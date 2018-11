4. November 2018, 18:50 Uhr Kabarett Viel versprochen

Jan Philipp Zymnys zwiespältige Comedy im Lustspielhaus

Von Oliver Hochkeppel

Manchmal fragen Kabarettisten, ob Jugendliche im Saal sind. Dann melden sich meist ähnlich viele wie bei der Frage, wer aus Detmold oder Bielefeld kommt. Was für ein - wohltuender - Unterschied nun am Samstagabend im Lustspielhaus, wo man hätte meinen können, der Zutritt über 30 wäre untersagt gewesen. Aber Jan Philipp Zymny, selbst erst 25, spricht eben eine andere, jüngere Zielgruppe an als die Kabarett-Altvorderen. Wie inzwischen das Gros des Kleinkunstbühnen-Nachwuchses kommt er vom Poetry Slam, wo er zwei Mal die Deutschen Meisterschaften gewann; er bezeichnet sich explizit als Comedian und zieht sein Publikum über ganz andere als die alten Kabarett-Kanäle, Stichwort "viral gehen".

Was bedeutet das aber nun für die "Inhalte"? Dass es ins Kleine-Klein geht, ins Textnummern-Format, deren Aufmerksamkeitsspanne niederschwellig und deren Nachhaltigkeit verschwindend ist. "How to Human" heißt Zymnys neues, drittes Soloprogramm, und selten wurde der Anspruch eines Titels weniger eingelöst. Denn mit der Erklärung, was menschlich ist, hat Zymnys Potpourri wenig zu tun. Los geht es mit einer viel zu langen Suada, warum die Begrüßung "Hallo. Wie geht es euch?" gar nicht geht. Dann geht es mal um die Geschichte der "Prinzessin Monstertruck" (mau), mal um die "Cousins der Werwölfe", die Warumwölfe (witzig), mal um die irrlichternde Horrorstory des "schrecklichen Melonenmannes" (sehr witzig). Sehr lustige schlaglichtartige Gedanken wechseln ab mit der verstörend langatmigen und missglückten Beichte vom ungeplanten Kind, die sich natürlich als Fake herausstellt.

Er ist ein großes sprachliches und darstellerisches Talent, dieser Jan Philipp Zymny aus Bochum. Und überraschende, wunderbar abseitige Ideen hat er sowieso. Es wäre schön, wenn er dies wenigstens gelegentlich für irgendeine erkennbare Absicht, für einen Hauch von Haltung in der Unterhaltung nutzen würde. Auch und gerade Nonsens kann und sollte irgendeinen Sinn ergeben.