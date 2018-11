6. November 2018, 18:50 Uhr Kabarett Treffsicher ins Schwarze

Martina Schwarzmann erhält den Kultur-Sonderpreis 2018

Die in Altomünster im Landkreis Dachau lebende Musik-Kabarettistin Martina Schwarzmann wird am 8. November mit dem Sonderpreis des Kulturpreises Bayern 2018 ausgezeichnet. "Mit Martina Schwarzmann ehren wir eine herausragende Menschendarstellerin, die gesellschaftliche und soziale Realitäten in ihrem Programm treffsicher bewusst macht", sagte Bayerns Kunstministerin Marion Kiechle. Die gelernte Köchin Martina Schwarzmann hatte im Jahr 2000 damit begonnen, auf verschiedenen Kleinkunstbühnen mit selbstgemachten Texten und Liedern aufzutreten. Als diesjährige Sonderpreisträgerin steht Schwarzmann, die unter anderem bereits den Bayerischen und Deutschen Kabarettpreis sowie den Deutschen Kleinkunstpreis erhalten hat, nun in einer Reihe mit so renommierten Künstlern wie Gerhard Polt, Frank Markus Barwasser, Klaus Doldinger, Dieter Dorn, Franz Xaver Bogner und Bruno Jonas.

Mit dem Architekten Peter Haimerl, dem Klarinettisten Klaus Hampl, dem Mitbegründer der Spider Murphy Gang, Günther Sigl, der Rapperin und Literatin Nina Sonnenberg sowie dem bildenden Künstler Christian Schnurer werden fünf weitere Kulturschaffende mit dem Kulturpreis Bayern geehrt. Der Kulturpreis wird jährlich von der Bayernwerk AG und dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst verliehen. Neben den fünf von einer Fachjury ausgewählten Kunstpreisträgern werden zudem 32 Doktoranden und Absolventen der bayerischen Kunsthochschulen, Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften ausgezeichnet.

Die Preise sind in der Sparte Kunst mit jeweils 5000 Euro und in der Sparte Wissenschaft mit jeweils 2000 Euro dotiert. Zudem erhalten alle Preisträger eine von dem Schwandorfer Bildhauer Peter Mayer geschaffene Bronzestatue. Die Verleihung der Preise findet am Donnerstag, 8. November, von 19 Uhr an im Kesselhaus im Münchner Stadtteil Freimann statt.