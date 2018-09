9. September 2018, 18:44 Uhr Kabarett Sentimentale Nabelschau

Nachschlag zum 20-jährigen Bühnenschaffen: Alf Poier serviert das Programm "The Making of Dada".

Alf Poier zeigt sich im Lustspielhaus "zwischenlustig"

Von Andreas Eberhard

Es ist ein nachgeholter runder Geburtstag, denn als Alf Poier 2015 seine 20 Jahre auf der Bühne hätte feiern können, musste er wegen schlimmer Magenprobleme zwangspausieren. Nun aber gönnt sich der Steirer, der Österreich 2003 beim Eurovision Songcontest vertrat, wieder "garantiert speibfrei", seine "Werkschau": "The Making of Dada". Es sei kein Kabarettprogramm, wie man es von ihm kenne, sagt er - eine Entschuldigung?

Poier blickt zurück auf seine Geschichte: vom Provinz-Jungspund auf quälender Sinnsuche hin zum Künstler, der in der Absage an die "gepredigte Vernunft" seine Erleuchtung erfährt. Tagebucheinträge aus jungen Jahren - Liebessehnsüchte, Zukunftsträume und Speisefolgen - nimmt er als Aufhänger, dem Banalen im Leben Tiefsinniges zu entlocken, aber auch das Banale im vermeintlichen Tiefsinn zu entlarven. "Die besten Liebeslieder sind von denen, die sich nach Liebe sehnen. Denn die, die sie schon gefunden haben, haben meist eh schon was besseres vor", erklärt er ein schwermütiges Lied, das er mit 19 verfasst hat - und auf der Gitarre anspielt.

Der Poier hat einiges durchgemacht, weiß man nun und freut sich auf die "Werkschau". Aber leider nimmt er sie allzu wörtlich: Statt aus dem reichen Fundus seines Schaffens zu schöpfen, widmet er die zweite Halbzeit ausschließlich der Präsentation seines Kunstbuches "123 Meisterwerke". Darin: seine schrägen neo-dadaistischen Gemälde-Persiflagen sowie deren mal hochtrabend-sinnlose, mal heftig kalauernde Deutungen. Per Beamer an die Leinwand geworfen, erläutert er Seite für Seite die eigene Originalität. Natürlich schmunzelt man über ein in Picasso-Manier hingeworfenes "Rotkäppchen und der böse Wolf", bei dem der Wolf, wie Poier auflöst, der rote Farbtupfer am Oberschenkel der Figur ist. Auf Dauer aber ermüdet die selbstverliebte Nabelschau. Poier nennt das Ganze "zwischenlustig". Sentimental wäre passender.