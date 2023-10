Von Gerhard Matzig

Später fertig als gedacht, teurer als geplant - wo also befinden wir uns? In Deutschland, in der Bauhaus-Nation, im Land der Ingenieure, der Architektinnen und der sogenannten Baukultur, die in Sonntagsreden als "typisch deutsch" beschworen wird. Leider stimmt's, die Posse aus Sachsen ist neben Wohnungsnot, Bürokratismus, ökonomischer Schwindsucht, niedrigsten Wachstumsraten, höchsten Steuern, maroden Brücken und einer dysfunktionalen Bahn typisch deutsch. Mittlerweile.