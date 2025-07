Geplagt, mit sich ringend, aufbegehrend, zurück zum Glauben findend – und noch mal im Kreis: Liebt Gott Justin Bieber? Eine Spurensuche auf dessen neuem Album „SWAG“.

Von Luiane Liebert

Mag Gott Justin Bieber? Also, davon abgesehen, dass Gott als allliebendes, allwissendes Wesen seit dem Neuen Testament quasi vertraglich verpflichtet ist, alle zu lieben – also auch Justin. Aber wer alle liebt, liebt keinen. Darum möchte man doch denken, dass Gott manche Menschen ein wenig lieber hat als andere. Wenn das so ist, wäre Bieber wohl weit oben auf der Liste. Denn er ist nach Bibellogik Luxusware: nicht nur ein Sünder, sondern ein ostentativ reuiger Sünder. Hiob im Whirlpool. Geplagt, mit sich ringend, aufbegehrend, zurück zum Glauben findend … und noch mal im Kreis.