"Muss man so weit in den Abgrund schauen, um gut zu sein?"

Von Gabriela Herpell

In den Achtzigerjahren landete der junge Julien Temple erst einen Hit, den Dokumentarfilm "The Great Rock'n'Roll Swindle" über die Sex Pistols, und dann einen Flop, den Spielfilm "Absolute Beginners" mit Patsy Kensit, zur Musik von David Bowie. Seitdem dreht der Brite Musikvideos und Dokumentationen über Musiker, zuletzt "Shane" - über das exzessive Leben des Pogues-Gründers und -Sängers Shane MacGowan. Es ist ein bewegender Film geworden. Für das Video-Interview hat Julien Temple sich vor eine Regalwand in seinem Landhaus in England gesetzt.