Das Reiben am politischen Gegner - wie soll das funktionieren, wenn Grüne plötzlich Waffenlieferungen fordern und die CDU die Wehrpflicht abschafft?

Den Parteien brechen Mitglieder weg, in Kommunen fehlen Bürgermeisterkandidaten, das Vertrauen in die Demokratie bröselt. Wie soll das weitergehen? Auf zu einem Kongress in Frankfurt.