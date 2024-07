Julian Assange am Strand:Happy End mit Hut

Von Gerhard Matzig

Wie Bild als Fachblatt für Zwischenmenschliches schreibt: „Hier schmust Julian Assange 14 Jahre Justiz-Zoff weg.“ So kann man es auch sehen. Wobei der Zoff, den der Wikileaks-Gründer auf einem Foto wegschmust, das gerade um die Welt geht, in etwa dies umfasst: eine mit Preisen geehrte Enthüllung des teilweise kriegsverbrecherisch agierenden US-Militärs, daraufhin die Anklage wegen Spionage, lange Jahre in der ecuadorianischen Botschaft als politischer Flüchtling, lange Jahre im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh (die britische Version von Guantánamo), einen halbsauberen Justiz-Deal – und endlich die Freiheit. Oder in einem Wort: Zoff.