Interview von Thore Rausch

Wer in Deutschland die Spur des großen Geldes verfolgt, landet immer wieder in Sackgassen. Viel weiß man nicht über die Multimillionäre und Milliardäre in diesem Land. Für ihr Buch „Crazy Rich“ hat sich die Journalistin Julia Friedrichs auf die Suche nach ihnen gemacht. Ihre Recherchereise führt die Autorin zu Luxusyachten, in Family-Offices und Steueroasen.