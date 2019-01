11. Januar 2019, 18:58 Uhr Jugendtheater Schauburg sucht junge Darsteller

Die Schauburg sucht für ein Projekt im Hasenbergl mit dem Titel "Reisen, Rasen, Rappen" Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren, die Lust haben Theater zu spielen, zu tanzen, zu musizieren oder Spielorte zu gestalten. Gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern wird in wöchentlichen Proben ein Stationentheater entwickelt, das im Mai und Juni aufgeführt werden soll. Neugierige können einfach beim ersten Treffen am Donnerstag, 31. Januar, um 14 Uhr in der Volkshochschule in der Blodigstraße 4 vorbeikommen.