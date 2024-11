Von Andrian Kreye

Das Internet! Für Kinder ein Höllenschlund, in dem Konzentrations- und Lernvermögen, Allgemeinwissen und Urteilskraft, Frischluftstunden und Sport in einem Strudel aus Blödeleien, Werbeschrott, Boshaftigkeit und was es sonst noch so an Zeitfressern gibt, verschwinden. Man kann dabei zuschauen. Erst leert sich der Blick, dann folgen das Schweigen und ein Zustand der Trance. Australien greift jetzt durch. Keine Social Media für Kinder unter 16. Am Mittwoch verabschiedete das Repräsentantenhaus ein Gesetz, das all die Plattformen wie Tiktok, Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit und X verpflichten würde, den Zugang für Kinder und Jugendliche unmöglich zu machen, sonst drohen zweistellige Millionenstrafen. Der dortige Senat will es möglichst bald ratifizieren.